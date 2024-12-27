Як не переплачувати за таксі на Новий рік: простий лайфхак

Новий рік – це одне з найулюбленіших свят українців. Ніч із 31 грудня на 1 січня вони проводять з гучними святкуваннями та веселощами. Причому чимало людей зустрічають Новий рік не вдома, вирушаючи у гості до родичів чи друзів. Не дивно, що навантаження на служби таксі у цей період значно зростає, а ціни «злітають до небес». Але зекономити все ж можна, якщо правильно вибрати час поїздки.

Коли викликати таксі, щоб не переплачувати?

Диспетчери із багаторічним досвідом роботи у службах таксі стверджують, що як 31 грудня, так і 1 січня можна проїхатися на таксі з різницею в ціні у 200-300%. Все залежить лише від вибору часу поїздки.

Наприклад 31 грудня найкраще планувати поїздку у період з 17 до 20 години. У наступні години люди активно роз’їжджаються по гостям і ціни на таксі будуть зашкалювати. Тож є сенс вирушити трохи раніше, заощадивши кілька десятків чи навіть сотень гривень. Хоча, згідно зі статистикою, в останні півгодини до настання Нового року кількість замовлень, як і ціна різко знижуються.

Натомість 1 січня пік замовлень припадає на 5-6 годину ранку. У цей час саме закінчується комендантська година і люди, які всю ніч святкували в гостях, повертаюся додому. Натомість із 7 приблизно до 11 години напруга спадає і вартість поїздок стрімко знижується.

Якими ще лайфхаками можна скористатися?

Якщо ви користуєтеся такими службами таксі, як Uklon, Bolt чи Uber, вам імовірно час від часу пропонують знижки на поїздки, що розраховуються у відсотках. Якщо ви плануєте їхати кудись на таксі 31 грудня або 1 січня, є сенс притримати цю знижку та використати її саме під час новорічного злету цін. Тоді ви зможете зекономити значно більше, ніж в будь-який інший день та дістатися до місця святкування за помірну ціну.