В Раді пропонують звільнити частину автомобілістів від покупки “Автоцивілки”

Верховна Рада України ухвалила новий закон про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів, який набирає чинності з 1 січня наступного року. Народний депутат України Олексій Гончаренко внес значний внесок у розробку цього законодавчого акта, ініціювавши положення про надання пільг певним категоріям громадян при оформленні страхових полісів.

Зараз учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та постраждалі під час Революції Гідності звільняються від обов’язкового автострахування. Однак, згідно з новим законом, ці пільги скоротять, запровадивши лише 50% знижку на страховку. Депутат Гончаренко пропонує продовжити дію попередніх умов ще на деякий час і компенсувати різницю в страхових платежах за рахунок державного бюджету.

Крім того, депутат ініціював законопроект, який передбачає обов’язкове відшкодування збитків у випадку ДТП навіть за відсутності страхового поліса у винуватця. Ці витрати будуть покриватися за рахунок спеціального резервного фонду. Такий підхід має на меті забезпечити справедливу компенсацію потерпілим у ДТП незалежно від наявності страховки у винуватця.

Однак, варто зазначити, що запропоновані зміни викликають неоднозначну реакцію в суспільстві. З одного боку, звільнення від обов’язкового страхування для певних категорій громадян може розглядатися як соціальна підтримка. З іншого боку, критики зазначають, що це може призвести до збільшення кількості необережних водіїв на дорогах та підвищення ризику для інших учасників дорожнього руху.

Звільнення від обов’язкового страхування автоцивілки для учасників бойових дій та інших вразливих категорій населення – це важливий крок для підтримки цих людей. Однак, необхідно ретельно проаналізувати всі можливі наслідки таких змін, щоб уникнути негативних ефектів для системи обов’язкового страхування та безпеки дорожнього руху. З одного боку, це дозволить зменшити фінансове навантаження на вразливі верстви населення, а з іншого – може призвести до збільшення кількості необережних водіїв на дорогах. Тому важливо розробити комплекс заходів, які забезпечать баланс між соціальною справедливістю та безпекою дорожнього руху