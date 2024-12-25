В Украине изменят правила при покупке недвижимости: что нужно знать уже сейчас

Отныне в Украине регистрация права собственности на новостройки стала еще проще. Благодаря новой автоматизированной системе, запущенной Министерством развития общин и территорий, отпала необходимость в посредничестве государственного регистратора.

Что изменится?

Отныне процесс регистрации права собственности на новостройки стал еще проще и автоматизированным. Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ГРРП) теперь автоматически получает информацию из Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССБ) о том, что строительство завершено и объект готов к эксплуатации. Это касается как отдельных квартир, домов, так и целых жилых комплексов.

Даже если ранее на объект было зарегистрировано специальное имущественное право (например, на дачный дом), после введения его в эксплуатацию, информация автоматически обновляется в ГРРП.

Как это будет работать?

Как только строительство завершено и объект введен в эксплуатацию, система автоматически обновляет всю информацию о нем в Государственном реестре. Это включает в себя:

Точное обновление технических характеристик: система самостоятельно определяет и вносит актуальные данные о площади, количестве комнат, материалах строительства и т.д.

Регистрация права собственности: вместо временного специального имущественного права (СМП) автоматически регистрируется полноценное право собственности.

Внесение данных о совместной собственности: если объект принадлежит нескольким владельцам, система фиксирует их доли.

Регистрация обременений: если на объект наложены какие-то обременения (например, ипотека), эта информация также автоматически отображается в реестре.

Внедрение автоматической системы регистрации недвижимости имеет ряд положительных последствий для государства: