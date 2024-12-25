В Україні змінять правила при покупці нерухомості: що потрібно знати вже зараз

Відтепер в Україні реєстрація права власності на новобудови стала ще простішою. Завдяки новій автоматизованій системі, запущеній Міністерством розвитку громад та територій, відпала потреба у посередництві державного реєстратора.

Що зміниться?

Відтепер процес реєстрації права власності на новобудови став ще простішим та автоматизованим. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП) тепер автоматично отримує інформацію з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) про те, що будівництво завершено і об’єкт готовий до експлуатації. Це стосується як окремих квартир, будинків, так і цілих житлових комплексів.

Навіть якщо раніше на об’єкт було зареєстровано спеціальне майнове право (наприклад, на дачний будинок), після введення його в експлуатацію, інформація автоматично оновлюється в ДРРП.

Як це працюватиме?

Як тільки будівництво завершено і об’єкт введено в експлуатацію, система автоматично оновлює всю інформацію про нього в Державному реєстрі. Це включає в себе:

Точне оновлення технічних характеристик: система самостійно визначає і вносить актуальні дані про площу, кількість кімнат, матеріали будівництва тощо.

Реєстрація права власності: замість тимчасового спеціального майнового права (СМП) автоматично реєструється повноцінне право власності.

Внесення даних про спільну власність: якщо об’єкт належить кільком власникам, система фіксує їхні частки.

Реєстрація обтяжень: якщо на об’єкт накладено якісь обтяження (наприклад, іпотека), ця інформація також автоматично відображається в реєстрі.

Впровадження автоматичної системи реєстрації нерухомості має ряд позитивних наслідків для держави: