В Раде предлагают освободить часть автомобилистов от покупки «Автоцивилки»

Верховная Рада Украины приняла новый закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, который вступает в силу с 1 января следующего года. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко внес значительный вклад в разработку этого законодательного акта, инициировав положение о предоставлении льгот определенным категориям граждан при оформлении страховых полисов.

Сейчас участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны и пострадавшие во время Революции Достоинства освобождаются от обязательного автострахования. Однако, согласно новому закону, эти льготы сократят, введя лишь 50% скидку на страховку. Депутат Гончаренко предлагает продлить действие предыдущих условий еще на некоторое время и компенсировать разницу в страховых платежах за счет государственного бюджета.

Кроме того, депутат инициировал законопроект, который предусматривает обязательное возмещение убытков в случае ДТП даже при отсутствии страхового полиса у виновника. Эти расходы будут покрываться за счет специального резервного фонда. Такой подход имеет целью обеспечить справедливую компенсацию пострадавшим в ДТП независимо от наличия страховки у виновника.

Однако, стоит отметить, что предложенные изменения вызывают неоднозначную реакцию в обществе. С одной стороны, освобождение от обязательного страхования для определенных категорий граждан может рассматриваться как социальная поддержка. С другой стороны, критики отмечают, что это может привести к увеличению количества неосторожных водителей на дорогах и повышению риска для других участников дорожного движения.

Освобождение от обязательного страхования Автоцивілка для участников боевых действий и других уязвимых категорий населения – это важный шаг для поддержки этих людей. Однако, необходимо тщательно проанализировать все возможные последствия таких изменений, чтобы избежать негативных эффектов для системы обязательного страхования и безопасности дорожного движения. С одной стороны, это позволит уменьшить финансовую нагрузку на уязвимые слои населения, а с другой – может привести к увеличению количества неосторожных водителей на дорогах. Поэтому важно разработать комплекс мер, которые обеспечат баланс между социальной справедливостью и безопасностью дорожного движения