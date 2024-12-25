Стало відомо, в якій області мобілізують найбільше людей та з чим це пов’язано

Мобілізація в Україні триває, проте її активність неоднакова в різних регіонах. Це пов’язано з кількістю військовозобов’язаних, які проживають в кожній області. Для оптимізації процесу призову використовується автоматизована система “Оберіг”, яка враховує потреби конкретних військових частин.

За словами начальника сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергія Монукала, інтенсивність мобілізації в різних регіонах України може суттєво відрізнятися. Це залежить від кількості військових частин, дислокованих на території області, та їхніх потреб у особовому складі.

Як приклад, можна навести Сумську область, де інтенсивність мобілізації вища, ніж у західних регіонах. Це пояснюється більшою кількістю військовозобов’язаних, які проживають на території області. Аналогічна ситуація спостерігається і в Запорізькій області, де через велику кількість військових частин потреба в мобілізації є більш гострою.

Більшість призваних на військову службу проходять початкову військову підготовку в навчальних центрах. Лише ті, хто має досвід військової служби не більше десяти років тому і відповідає медичним вимогам, можуть бути відправлені безпосередньо на фронт.

Залежно від віку та фізичної підготовки, призовники розподіляються на різні види військової служби. Молоді та фізично підготовлені чоловіки зазвичай направляються до штурмових підрозділів, а більш досвідчені — до підрозділів, що забезпечують функціонування армії.

Чи посилять мобілізацію в 2025 році

Загальна мобілізація осіб у віці від 25 до 60 років триває в Україні з 24 лютого 2025 року. Попри негласну заборону мобілізовувати осіб старше 50 років, їх також активно призивають, хоч вони і рідко потрапляють на передову.

Війна триває ось уже майже три роки, тож мобілізація триватиме. Більше того, днями в мережі почали ширити інформацію про те, що в Верховній Раді вже підготували законопроєкт про зниження призовного віку до 18 чи 21 року і бригади ЗСУ вже чекають на новобранців та мають бути готові негайно відправити їх в бій. Пізніше цю інформацію спростували. Однак вже в найближчі кілька місяців до цього питання можуть повернутися. Якщо не вдасться досягти миру чи припинення вогню, то вже влітку 18-річні можуть опинитися на фронті.