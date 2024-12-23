Київстар закриває популярні тарифи: чи буде чергове зростення цін 

Мобільний оператор “Київстар” провів оновлення свого тарифного плану. З 19 грудня ряд популярних тарифів, таких як “Все разом Наснага” та “Все разом Перевага”, більше не доступні для нових абонентів. Однак, ті, хто вже користується цими тарифами, можуть продовжувати користуватися ними без змін, але під оновленими назвами. Таке рішення було прийнято з метою оптимізації та оновлення пропозицій компанії.

Окрім тарифів “Все разом Наснага”, “Все разом Перевага”, “Дім” та “Удача”, з 1 грудня оператор “Київстар” вивів з обігу ще й такі тарифні плани:

“ВАШ Вибір”

“Smart”

“Київстар 4G”

“Безлім”

“Київстар 4G Extra+ 2018”

“LOVE UA Магніт Контракт 2023 року”

Ці тарифи більше не доступні для підключення новими абонентами.

Абоненти, які користуються закритими тарифами, отримають персональні пропозиції з новими тарифними планами. Ці плани передбачають більший обсяг інтернету та хвилин для дзвінків на інші мережі України та за кордон. Якщо ж запропонований варіант не задовольняє ваші потреби, ви можете самостійно обрати інший тарифний план, який вам підходить, скориставшись додатком “Мій Київстар” або веб-сайтом оператора.

Вартість тарифів Київстар змінилася з 20 грудня

Компанія повідомила про поетапне підвищення тарифів. З 20 грудня подорожчають деякі тарифи для приватних клієнтів, а з початку наступного року зміни торкнуться і бізнес-клієнтів.

Оновлені тарифи порадують абонентів більшим обсягом послуг, зокрема, інтернетом, хвилинами для дзвінків та додатковими опціями. Бізнес-клієнти отримають доступ до нових пакетів послуг та зможуть налаштувати персональний інтернет.

Оператор мобільного зв’язку Vodafone повідомив про оновлення своїх тарифних планів. Зміни торкнуться як приватних, так і бізнес-клієнтів. З 20 грудня подорожчають деякі тарифи передплати, а з 1 січня – бізнес-тарифи. Водночас, компанія відклала підвищення цін на деякі тарифи передплати для абонентів, які не користуються додатковими послугами. Нові тарифи пропонують більше послуг, таких як інтернет, хвилини для дзвінків та додаткові опції.