Киевстар закрывает популярные тарифы: будет ли очередной рост цен 

Мобильный оператор «Киевстар» провел обновление своего тарифного плана. С 19 декабря ряд популярных тарифов, таких как «Все вместе Наснага» и «Все вместе Перевага», больше не доступны для новых абонентов. Однако, те, кто уже пользуется этими тарифами, могут продолжать пользоваться ими без изменений, но под обновленными названиями. Такое решение было принято с целью оптимизации и обновления предложений компании.

Кроме тарифов «Все вместе Наснага», «Все вместе Перевага», «Дом» и «Удача», с 1 декабря оператор «Киевстар» вывел из обращения еще и такие тарифные планы:

«ВАШ Выбор»

«Smart»

«Киевстар 4G»

«Безлим»

«Киевстар 4G Extra+ 2018»

«LOVE UA Магнит Контракт 2023 года»

Эти тарифы больше не доступны для подключения новыми абонентами.

Абоненты, которые пользуются закрытыми тарифами, получат персональные предложения с новыми тарифными планами. Эти планы предусматривают больший объем интернета и минут для звонков на другие сети Украины и за границу. Если же предложенный вариант не удовлетворяет ваши потребности, вы можете самостоятельно выбрать другой тарифный план, который вам подходит, воспользовавшись приложением «Мой Киевстар» или веб-сайтом оператора.

Стоимость тарифов Киевстар изменилась с 20 декабря

Компания сообщила о поэтапном повышении тарифов. С 20 декабря подорожают некоторые тарифы для частных клиентов, а с начала следующего года изменения коснутся и бизнес-клиентов.

Обновленные тарифы порадуют абонентов большим объемом услуг, в частности, интернетом, минутами для звонков и дополнительными опциями. Бизнес-клиенты получат доступ к новым пакетам услуг и смогут настроить персональный интернет.

Оператор мобильной связи Vodafone сообщил об обновлении своих тарифных планов. Изменения коснутся как частных, так и бизнес-клиентов. С 20 декабря подорожают некоторые тарифы подписки, а с 1 января – бизнес-тарифы. В то же время, компания отложила повышение цен на некоторые тарифы подписки для абонентов, которые не пользуются дополнительными услугами. Новые тарифы предлагают больше услуг, таких как интернет, минуты для звонков и дополнительные опции.