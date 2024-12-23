Українці можуть скасувати обмін доларів та повернути кошти: коли таке можливо 

Національний банк України дозволяє українцям здійснювати так званий зворотний обмін валюти. Це означає, що протягом 15 хвилин після обміну ви можете повернути отриману валюту і взяти назад свої гривні.

Національний банк України наголошує, що для проведення зворотного обміну необхідно пред’явити документ, який підтверджує, що ви здійснювали початкову операцію обміну валюти. Це може бути, наприклад, касова квитанція.

Що буде з курсом долара в 2025

За оцінками експерта Олега Пендзина, до кінця 2024 року курс долара може досягти 42 гривень, а в 2025 році — 47,5 гривень.

Цей прогноз узгоджується з державним бюджетом на 2025 рік, де середньорічний курс долара закладено на рівні 45 гривень. Тобто, за словами експерта, ми завершимо 2024 рік з курсом близько 42 гривень, а 2025 рік — близько 47,5 гривень.

Національний банк України оновив офіційний курс долара, і він зараз становить 41,88 гривень. Експерти не виключають подальше незначне ослаблення гривні в найближчі тижні.

За словами експерта, девальвація гривні – це не результат кризи чи інших негативних подій, а скоріше результат цілеспрямованих дій Національного банку

Пендзин підкреслив, що очікуване зростання курсу долара до 42 гривень до кінця року повністю відповідає планам Національного банку. Це не є несподіванкою.

Незважаючи на ослаблення гривні, українці можуть зіткнутися з труднощами при обміні іноземної валюти, оскільки банки все частіше відмовляються приймати зношені купюри.

Відповідно зі зростання курсу долара ціни в Україні знову поповзуть вгору.

Водночас деякі експерти переконані, що свідоме послаблення гривні Національним банком України, пов’язане з необхідністю стимулювати експорт та збільшити доходи державного бюджету. Однак, така політика може призвести до зростання цін на імпортні товари та погіршення купівельної спроможності населення. І така тенденція буде щонайменше до завершення війни.