Украинцы могут отменить обмен долларов и вернуть средства: когда такое возможно 

Национальный банк Украины позволяет украинцам осуществлять так называемый обратный обмен валюты. Это означает, что в течение 15 минут после обмена вы можете вернуть полученную валюту и взять обратно свои гривны.

Национальный банк Украины отмечает, что для проведения обратного обмена необходимо предъявить документ, подтверждающий, что вы осуществляли первоначальную операцию обмена валюты. Это может быть, например, кассовая квитанция.

Что будет с курсом доллара в 2025

По оценкам эксперта Олега Пендзина, к концу 2024 года курс доллара может достичь 42 гривен, а в 2025 году – 47,5 гривен.

Этот прогноз согласуется с государственным бюджетом на 2025 год, где среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45 гривен. То есть, по словам эксперта, мы завершим 2024 год с курсом около 42 гривен, а 2025 год – около 47,5 гривен.

Национальный банк Украины обновил официальный курс доллара, и он сейчас составляет 41,88 гривен. Эксперты не исключают дальнейшее незначительное ослабление гривны в ближайшие недели.

По словам эксперта, девальвация гривны – это не результат кризиса или других негативных событий, а скорее результат целенаправленных действий Национального банка

Пендзин подчеркнул, что ожидаемый рост курса доллара до 42 гривен до конца года полностью соответствует планам Национального банка. Это не является неожиданностью.

Несмотря на ослабление гривны, украинцы могут столкнуться с трудностями при обмене иностранной валюты, поскольку банки все чаще отказываются принимать изношенные купюры.

Соответственно с ростом курса доллара цены в Украине снова поползут вверх.

В то же время некоторые эксперты убеждены, что сознательное ослабление гривны Национальным банком Украины, связано с необходимостью стимулировать экспорт и увеличить доходы государственного бюджета. Однако, такая политика может привести к росту цен на импортные товары и ухудшению покупательной способности населения. И такая тенденция будет как минимум до завершения войны.