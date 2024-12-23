Державний банк змінив політику щодо терміну дії карток: коли останній день

Ощадбанк продовжив термін дії всіх своїх карток до 31 грудня 2024 року, незалежно від дати закінчення їхньої початкової дії.

Ощадбанк пішов назустріч своїм клієнтам і продовжив дію карток через складну ситуацію в країні. Для карток, термін дії яких закінчився після початку повномасштабної війни, продовження відбулося автоматично. Якщо вам випустили нову картку, рекомендуємо якнайшвидше забрати її у відділенні банку.

З метою забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів під час воєнного стану, Ощадбанк прийняв рішення про автоматичне продовження терміну дії всіх платіжних карток.

Не виключено, що, як і минулого разу у березні 2024 року, коли термін дії карток було продовжено до 30 вересня, Ощадбанк прийме рішення про нове продовження строку їхньої дії після 31 грудня 2024 року.

Тігіпку дозволили придбати банк в Україні

Антимонопольний комітет України дозволив групі “ТАС” придбати повністю “Ідея Банк”. Це означає, що Сергій Тигіпко стане новим власником банку. Він володітиме 100% акцій установи.

Остаточне рішення про те, чи зможе група “ТАС” стати власником “Ідея Банку”, прийматиме Національний банк України.

Представники групи “ТАС” повідомили, що зробили все необхідне для того, щоб завершити угоду з придбання “Ідея Банку”. Зараз вони чекають на остаточне рішення Національного банку.

Напередодні новорічних свят Національний банк України вжив заходів для гарантування безперебійної роботи банківської системи. З 30 грудня 2024 року по 1 січня 2025 року всі банки працюватимуть у звичному режимі, а їхні каси та банкомати будуть забезпечені достатньою кількістю готівки різних номіналів для обслуговування клієнтів.

Нагадаємо, що вже в 2025 році курс долара в Україні може сягнути 47 гривень. Наразі це лише припущення експертів, але зважаючи на складну ситуацію в країні, такий розвиток подій цілком можливий. При чому це буде спрямована акція НБУ.