Государственный банк изменил политику в отношении срока действия карт: когда последний день

Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт до 31 декабря 2024 года, независимо от даты окончания их первоначального действия.

Ощадбанк пошел навстречу своим клиентам и продлил действие карт из-за сложной ситуации в стране. Для карт, срок действия которых истек после начала полномасштабной войны, продление произошло автоматически. Если вам выпустили новую карту, рекомендуем как можно быстрее забрать ее в отделении банка.

С целью обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов во время военного положения, Ощадбанк принял решение об автоматическом продлении срока действия всех платежных карт.

Не исключено, что, как и в прошлый раз в марте 2024 года, когда срок действия карт был продлен до 30 сентября, Ощадбанк примет решение о новом продлении срока их действия после 31 декабря 2024 года.

Тигипко разрешили приобрести банк в Украине

Антимонопольный комитет Украины разрешил группе «ТАС» приобрести полностью «Идея Банк». Это означает, что Сергей Тигипко станет новым владельцем банка. Он будет владеть 100% акций учреждения.

Окончательное решение о том, сможет ли группа «ТАС» стать владельцем «Идея Банка», будет принимать Национальный банк Украины.

Представители группы «ТАС» сообщили, что сделали все необходимое для того, чтобы завершить сделку по приобретению «Идея Банка». Сейчас они ждут окончательного решения Национального банка.

Накануне новогодних праздников Национальный банк Украины принял меры для обеспечения бесперебойной работы банковской системы. С 30 декабря 2024 года по 1 января 2025 года все банки будут работать в обычном режиме, а их кассы и банкоматы будут обеспечены достаточным количеством наличности различных номиналов для обслуживания клиентов.

Напомним, что уже в 2025 году курс доллара в Украине может достичь 47 гривен. Сейчас это лишь предположение экспертов, но учитывая сложную ситуацию в стране, такое развитие событий вполне возможно. Причем это будет направленная акция НБУ.