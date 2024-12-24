Популярні функції безпеки сучасних автівок: чи є від них користь в українських реаліях

У сучасних автомобілях є чимало корисних функцій, призначених полегшити кермування та підвищити рівень безпеки під час поїздки. Та більшість таких технологій розраховані на «ідеальні» умови – рівні дороги, неушкоджені дорожні знаки та чітку розмітку, посторі парковки тощо. Саме це робить їх геть непридатними в українських реаліях. Проте частина опцій безпеки все ж активно використовується українськими водіями.

Функції, від яких українцям жодної користі

Однією із популярних технологій, що реалізована у більшості нових автівок є паркувальний автопілот. Та якою б зручною вона не здавалася на перший й погляд, у тісних дворах та на крихітних парковках більшості українських міст від неї жодної користі. Система просто не в змозі правильно оцінити простір для маневру, що значно підвищує ризик зіткнення із перешкодою, в тому числі іншою автівкою.

Так само не годиться для українських реалій функція розпізнавання дорожніх знаків. Зокрема зараз, під час війни, коли частина дорожніх знаків зазнала ушкоджень в результаті обстрілів. Система легко може переплутати такий знак з іншим, наражаючи водія на небезпеку.

Не варто українським водіям розраховувати й на систему автоматичного перемикання дальнього світла. На дорогах із поганим освітленням, яких чимало у віддалених від обласних центрів селах та містечках України, ця функція може барахлити. Вона вмикає дальнє світло надто пізно, осліплюючи водіїв, що їдуть назустріч.

Корисні для українських водіїв технології

До функцій, що активно використовуються водіями навіть у сучасних українських реаліях, можна віднести систему контролю сліпих зон. Ця функція попереджає водія про наявність інших автівок там, де він може їх не помітити.

Корисною опцією є також камера заднього виду та круговий огляд. Завдяки цим технологіям виконання будь яких маневрів, в тому числі паркування, стає значно простішим. Навіть в умовах, коли простору для такого маневру не дуже багато.

Популярна серед українських водіїв і функція автоматичного екстреного гальмування. Вона миттєво реагує на зіткнення, якщо водій відволікся та не помітив перешкоди.

Ну і куди ж без підігріву бічних дзеркал та лобового скла. Адже коли зима в Україні видається холодною, ці функції рятують від виснажливого та не надто корисного для автівки зішкрібання льоду усіма підручними засобами.