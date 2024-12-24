Частина медпослуг для українців стане платною: все зміниться з 1 січня 2025 року

В Україні з 2025 року державні медичні заклади почнуть брати гроші за надання деяких послуг. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №781, яка набере чинності вже 1 січня. Ця постанова не суперечить закону про безоплатну медичну допомогу, однак обґрунтовує права державних та комунальних медзакладів надавати частину послуг на платній основі.

За які медпослуги українцям доведеться платити?

Отож, платними вже за тиждень стануть усі послуги системи охорони здоров’я, отримані без направлення лікаря. Наприклад, якщо громадянин раптом захоче пройти огляд у будь-якого профільного спеціаліста, не отримавши попередньо рекомендації від сімейного лікаря, то за цю консультацію йому доведеться заплатити.

За словами заступниці міністра охорони здоров’я Наталії Лісневської, таке рішення було прийняте з огляду на почастішання самовільних звернень до спеціалістів медичних закладів, які часто виявляються геть непотрібними. Ініціатори нововведення вважають, що лише лікар може визначити, чи справді пацієнту потрібна та чи інша послуга і наскільки вона для нього важлива.

В яких випадках медичну допомогу надаватимуть безкоштовно?

Українці і надалі матимуть право на безкоштовне медичне обслуговування, та лише в разі наявності відповідної рекомендації від лікаря. Також не доведеться українцям оплачувати послуги що входять до пакету НСЗУ. Хоча, якщо у лікарні законтрактовано хірургічний пакет на 100 операцій в місяць, а операція пацієнта є вже 101-ю, вона буде платною.

Є у постанові №781 й один нюанс, згідно з яким деякі українці зможуть отримувати безкоштовні медпослуги навіть у випадку самовільного звернення. Мова про послуги, що включені у договори з юридичними особами. Наприклад, коли за медичне обслуговування свого працівника платить роботодавець.

Скільки коштуватимуть українцям медичні послуги?

Вартість медичного обслуговування, наприклад консультацій лікарів, операцій чи інших процедур, кожен заклад визначатиме на власний розсуд. При цьому вартість може залежати від дня та години прийому, а також від населеного пункту, де знаходиться поліклініка чи лікарня. Щоб розуміти приблизні розцінки, українці можуть переглянути ціни у приватних медзакладах свого регіону.

Наразі відомо лише, що оплату за медичні послуги прийматимуть у безготівковій формі. Тож українцям, які звикли користуватися готівкою, доведеться здійснювати такі операції через банк.