Касается всех украинцев: Укрпочта повышает тариф на популярную услугу уже с 1 января

Начиная с нового года, «Укрпочта» внедряет революционные изменения в тарификацию услуг доставки. Отныне стоимость отправления будет зависеть исключительно от его размера, а не веса. Это означает, что самые маленькие посылки будут стоить от 40 гривен, делая почтовые услуги доступными для всех украинцев. Такой подход обеспечивает прозрачность и справедливость в расчетах, поскольку клиенты будут платить только за тот объем, который они фактически отправляют.

Руководитель «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщил о значительных изменениях в системе расчета стоимости доставки. Компания полностью переходит на новую модель, где стоимость услуги определяется исключительно объемом отправления. Это соответствует современным мировым стандартам, которые уже давно применяются такими лидерами рынка, как FedEx и UPS.

Что изменится

Отныне стоимость доставки посылок будет определяться исключительно их габаритами. «Укрпочта» вводит 8 стандартных размеров, что позволит клиентам платить только за занимаемый объем. Такой подход делает тарификацию прозрачной и справедливой, поскольку теперь стоимость не будет зависеть от веса, а только от фактического места, которое посылка занимает во время транспортировки.

Как отметил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский, новые тарифы направлены на создание более простой, доступной и честной системы расчета стоимости доставки. Это историческое решение, поскольку впервые в Украине вес перестает быть определяющим фактором при вычислении стоимости отправления.

Почему вес все равно будут учитывать

Хотя стоимость доставки больше не зависит от веса, этот показатель остается критическим для обеспечения безопасности ваших посылок. Тяжелые предметы требуют особых условий транспортировки, чтобы избежать повреждения других, более хрупких отправлений. Например, тяжелый инструмент не должен повредить хрупкую новогоднюю елку во время перевозки. Кроме того, посылки нестандартных размеров или веса, требующие дополнительного внимания от сотрудников «Укрпочты», будут облагаться небольшой дополнительной платой в размере 50 гривен.