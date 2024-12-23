Стосується всіх українців: Укрпошта підвищує тариф на популярну послугу вже з 1 січня

Починаючи з нового року, “Укрпошта” впроваджує революційні зміни у тарифікацію послуг доставки. Відтепер вартість відправлення залежатиме виключно від його розміру, а не ваги. Це означає, що найменші посилки коштуватимуть від 40 гривень, роблячи поштові послуги доступними для всіх українців. Такий підхід забезпечує прозорість та справедливість у розрахунках, оскільки клієнти платитимуть лише за той об’єм, який вони фактично відправляють.

Керівник “Укрпошти” Ігор Смілянський повідомив про значні зміни в системі розрахунку вартості доставки. Компанія повністю переходить на нову модель, де вартість послуги визначається виключно об’ємом відправлення. Це відповідає сучасним світовим стандартам, які вже давно застосовуються такими лідерами ринку, як FedEx та UPS.

Що зміниться

Відтепер вартість доставки посилок визначатиметься виключно їхніми габаритами. “Укрпошта” вводить 8 стандартних розмірів, що дозволить клієнтам платити лише за займаний об’єм. Такий підхід робить тарифікацію прозорішою та справедливішою, оскільки тепер вартість не залежатиме від ваги, а лише від фактичного місця, яке посилка займає під час транспортування.

Як зазначив генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський, нові тарифи спрямовані на створення більш простої, доступної та чесної системи розрахунку вартості доставки. Це історичне рішення, оскільки вперше в Україні вага перестає бути визначальним фактором при обчисленні вартості відправлення.

Чому вагу все одно будуть враховувати

Хоча вартість доставки більше не залежить від ваги, цей показник залишається критичним для забезпечення безпеки ваших посилок. Важкі предмети потребують особливих умов транспортування, щоб уникнути пошкодження інших, більш тендітних відправлень. Наприклад, важкий інструмент не повинен пошкодити крихку новорічну ялинку під час перевезення. Крім того, посилки нестандартних розмірів або ваги, які потребують додаткової уваги від співробітників “Укрпошти”, будуть обкладатися невеликою додатковою платою у розмірі 50 гривень.