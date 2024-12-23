Правительство заявило о готовности повышать тарифы на коммуналку: когда это может случиться?

Еще недавно в сети была только одна информация на счет повышения тарифов на коммунальные услуги. И она была о том, что правительство не планирует повышать коммуналку, как минимум до конца отопительного сезона. Что касается тарифов на газ, то они и вовсе не должны расти вплоть до конца военного положения. Такое, мол, прописано в Меморандуме, который подписал Президент. Но сейчас, к концу 2024 года риторика Правительства начинает меняться. Власти заявили, что готовы начинать пересматривать стоимость коммунальных услуг. Будут делать это очень постепенно, чтобы не оказывать финансовое давление на население.

“Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений)“, — говорится в документе, предоставленном властью руководству МВФ.

Как все будет происходить?

Планируется создание новых реформ, которые будут также предусматривать внешнее финансирование, а также бюджетную поддержку энергетических ресурсов.

“По окончании войны программа реформ в энергетическом секторе, в частности, потребует возобновления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа“, — отмечают в Правительстве.

Реформы будут предусматривать постепенное повышение тарифов, чтобы отрасли могли возобновляться после значительных затрат. Также параллельно с этим будут создаваться разнообразные программы для поддержки уязвимых категорий населения.

Этот обновленный Меморандум уже подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Когда начнется повышение?

О том, когда тарифы могут расти и какими темпами пока не говорят. Вероятно, больше информации по этому поводу будет уже в 2015 году. Также существует вероятность, что до конца отопительного сезона как минимум тарифы на газ дорожать не будут.