Некоторые ВПЛ могут получить выплаты несмотря на отказ: что нужно сделать

Если ранее внутренне перемещенному лицу отказали в выплатах из-за определенных имущественных ограничений, а сейчас эти ограничения больше не действуют, такое лицо имеет право подать новое заявление на получение помощи. Главное условие – чтобы на момент подачи заявления все остальные критерии для получения помощи соответствовали действующему законодательству.

Причины отказа в выплатах по Порядку предоставления помощи ВПЛ

Согласно украинскому законодательству, есть несколько причин, по которым внутренне перемещенному лицу могут отказать в выплатах. Среди них:

Приобретение нового транспортного средства: Если человек или член его семьи в течение последних трех месяцев перед подачей заявления приобрели автомобиль возрастом до пяти лет (кроме мопедов и прицепов), то в получении помощи могут отказать.

Дорогие покупки: Если в течение определенного периода человек приобрел недвижимость (кроме имущества на оккупированных территориях), ценные бумаги, или сделал другие дорогие покупки на сумму более 100 тысяч гривен, это может быть основанием для отказа в выплатах.

Крупные депозиты: Наличие значительных сумм средств на депозитных счетах или облигаций внутреннего государственного займа также может стать причиной для отказа в получении помощи.

Покупка иностранной валюты: Если человек недавно приобрел иностранную валюту или банковские металлы на сумму более 100 тысяч гривен, это также может повлиять на решение о предоставлении помощи и другие причины.

Если ранее человеку было отказано в выплатах из-за того, что он не соответствовал определенным материальным критериям, но впоследствии его финансовое положение изменилось (например, он закрыл банковский счет), он имеет право подать новое заявление на получение помощи. Это означает, что если человек, которому ранее отказали, сейчас соответствует всем необходимым требованиям, он может рассчитывать на получение финансовой поддержки.

Представим, что семья обратилась за помощью в марте, но ей отказали из-за того, что у них был большой депозит в банке. Если в июне они сняли эти деньги, то в ноябре они могут снова подать заявление. Если при повторном рассмотрении окажется, что семья соответствует всем остальным критериям, то им назначат выплаты.

Согласно официальным разъяснениям Министерства социальной политики, решение о назначении помощи принимается на основании информации, которая является актуальной на момент подачи заявления. То есть, даже если ранее человек не соответствовал требованиям, сейчас, когда его финансовое положение изменилось, он может получить положительное решение. Главное, чтобы на момент подачи нового заявления все условия были выполнены.