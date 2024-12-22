Деякі ВПО можуть отримати виплати попри відмову: що потрібно зробити

Якщо раніше внутрішньо переміщеній особі відмовили у виплатах через певні майнові обмеження, а зараз ці обмеження більше не діють, така особа має право подати нову заяву на отримання допомоги. Головна умова – щоб на момент подачі заяви всі інші критерії для отримання допомоги відповідали чинному законодавству.

Причини відмови у виплатах за Порядком надання допомоги ВПО

Згідно з українським законодавством, є кілька причин, через які внутрішньо переміщеній особі можуть відмовити у виплатах. Серед них:

Придбання нового транспортного засобу: Якщо людина або член її сім’ї протягом останніх трьох місяців перед подачею заяви придбали автомобіль віком до п’яти років (крім мопедів та причепів), то в отриманні допомоги можуть відмовити.

Дорогі покупки: Якщо протягом певного періоду людина придбала нерухомість (крім майна на окупованих територіях), цінні папери, або зробила інші дорогі покупки на суму понад 100 тисяч гривень, це може бути підставою для відмови у виплатах.

Великі депозити: Наявність значних сум коштів на депозитних рахунках або облігацій внутрішньої державної позики також може стати причиною для відмови в отриманні допомоги.

Купівля іноземної валюти: Якщо людина недавно придбала іноземну валюту або банківські метали на суму понад 100 тисяч гривень, це також може вплинути на рішення про надання допомоги та інші причини.

Якщо раніше людині було відмовлено у виплатах через те, що вона не відповідала певним матеріальним критеріям, але згодом її фінансове становище змінилося (наприклад, вона закрила банківський рахунок), вона має право подати нову заяву на отримання допомоги. Це означає, що якщо людина, якій раніше відмовили, зараз відповідає всім необхідним вимогам, вона може розраховувати на отримання фінансової підтримки.

Уявімо, що сім’я звернулася за допомогою в березні, але їй відмовили через те, що в них був великий депозит у банку. Якщо в червні вони зняли ці гроші, то в листопаді вони можуть знову подати заяву. Якщо при повторному розгляді виявиться, що сім’я відповідає всім іншим критеріям, то їм призначать виплати.

Згідно з офіційними роз’ясненнями Міністерства соціальної політики, рішення про призначення допомоги приймається на підставі інформації, яка є актуальною на момент подачі заяви. Тобто, навіть якщо раніше людина не відповідала вимогам, зараз, коли її фінансове становище змінилося, вона може отримати позитивне рішення. Головне, щоб на момент подачі нової заяви всі умови були виконані.