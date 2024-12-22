Ніколи не кладіть це в чохол: цю фатальну помилку робить чимало українців

Багато хто звикли носити банківську карту разом із телефоном у одному чохлі, це не найкраща ідея. І хоча така звичка часто призводить до втрати картки, є й інша, більш серйозна причина, чому від цього варто відмовитися.

Чому категорично цього робити не можна

Щоб ваша банківська карта служила вам довго, варто дотримуватися кількох простих правил: не згинайте її, не мочіть, не нагрівайте і не залишайте під прямими сонячними променями. Якщо порушувати ці правила, карта швидко зіпсується, і вам доведеться витрачати час на візит до банку для заміни.

Чинники, що скорочують термін служби картки

Окрім механічних пошкоджень, на термін служби картки негативно впливають магніти та джерела електромагнітного випромінювання, такі як комп’ютери, ноутбуки та навіть мобільні телефони. Хоча випромінювання від смартфонів не таке сильне, воно все одно може поступово пошкодити магнітну стрічку на картці.

Найкраще місце для зберігання картки

Експерти рекомендують зберігати банківські картки в спеціальних гаманцях або картхолдерах. Ці аксесуари захищають картки від пошкоджень і дозволяють зручно їх носити з собою.

Сучасні люди все частіше відмовляються від готівки на користь банківських карток. Навіть ті, хто активно користується безконтактною оплатою через смартфон, часто носять із собою кілька пластикових карток (дисконтних, бонусних тощо). Картхолдер у такому разі стає незамінним аксесуаром, що дає змогу зручно зберігати всі картки в одному місці.

Картхолдер – це не просто стильний аксесуар, а й практичний інструмент для захисту ваших фінансів. Деякі моделі, особливо виготовлені з титану, мають функцію захисту від RFID-сканування. Це означає, що шахраї не зможуть зчитувати інформацію з вашої картки, навіть якщо знаходитимуться поруч із вами. Такий картхолдер стане чудовим подарунком для будь-якої людини, яка цінує свою фінансову безпеку.