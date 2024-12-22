Похід у ТЦК відміняється: у «Резерв+» нарешті з’явилася довгоочікувана функція

У «Резерв+» з’явилася нова функція, яка значно спростить життя військовозобов’язаним. Тепер у мобільному застосунку можна змінити свою адресу проживання, телефон та навіть електронну пошту. Усі ці зміни користувач додатку має змогу виконати дистанційно, без потреби особисто відвідувати ТЦК.

Як змінити адресу у «Резерв+»?

Як зазначила заступниця очільника Міноборони Катерина Черногоренко, щоб самостійно змінити свою адресу чи інші контактні дані військовозобов’язаним достатньо виконати кілька простих кроків. А саме:

Оновити «Резерв+» у App Store чи Play Market. Запустити застосунок на смартфоні. Знайти свій військово-обліковий документ та натиснути на нього. Вибрати опцію «Уточнити контактні дані». У вікні, що відкриється, ввести свою нову адресу, номер телефону чи e-mail. Підтвердити внесені зміни.

Після цього дані про місце проживання та інші контакти військовозобов’язаного, призовника чи резервіста автоматично оновляться у реєстрі «Оберіг».

У який строк потрібно повідомити про нове місце проживання?

У випадку зміни адреси проживання, номеру телефону чи електронної пошти військовозобов’язаний повинен повідомити про це ТЦК у строк до 7 днів. Такий самий термін для оновлення інформації надається у разі зміни сімейного стану, місця роботи та будь яких інших особових даних.

Що ж стосується нової функції у «Резерв+», то з її допомогою змінювати адресу та іншу контактну інформацію користувач може нескінченну кількість разів. Проте є одне обмеження: оновлювати інформацію застосунок дозволяє не частіше, ніж раз на 7 днів.

Нагадаємо, нещодавно у мобільному застосунку «Резерв+» з’явилася також опція дистанційного отримання чи продовження терміну дії відстрочки. Завдяки цій функції військовозобов’язаним тепер не потрібно особисто з’являтися до військомату та збирати цілий пакет документів. Всю необхідну інформацію додаток «підтягне» із державних реєстрів.