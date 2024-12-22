З ким ви ділите своє ім’я та прізвище: тепер це можна дізнатися за кілька кліків

Прізвище та ім’я – це не просто паспортні дані. Вони мають для людини особливе значення, несучи в собі історію її роду та ідентифікуючи як частину певної соціальної групи. Саме тому нам часом стає цікаво, скільки ще людей носять таке саме прізвище та ім’я. Отримати цю інформацію насправді не так вже й складно.

Як дізнатися, скільки у вас однофамільців та тезок?

У наш час в інтернеті можна знайти будь що, в тому числі й інформацію стосовно людей, що ділять з вами одне прізвище та ім’я. Але не знаючи де шукати, ви будете годинами блукати на просторах мережі. То де ж знайти такі дані?

Отримати інформацію про кількість носіїв того чи іншого імені та прізвища можна на порталі «Рідні». Ввівши своє прізвище у віконце пошуку ви дізнаєтеся, скільки ще людей в Україні його носять та де вони проживають. Є на сайті є окрема система пошуку за іменами, що відповість на питання про число ваших тезок.

На сайті є спеціальна карта, на якій вказуються території і населені пункти, де проживає найбільше ваших однофамільців та тезок. Крім того тут можна дізнатися історію виникнення прізвища, яка часто може бути пов’язане із певним регіоном чи професією його перших носіїв.

Портал «Рідні» також дає можливість дізнатись, у яких базах, реєстрах чи метриках вперше згадується ваше прізвище. Таким чином можна визначити, з якого часового відрізку бере початок ваш рід.

Портал також пропонує додаткові платні послуги. Наприклад тут можна замовити дослідження свого родоводу зі складанням генеалогічного дерева. Ще одна цікава опція – ДНК експертиза, яка допоможе визначити, кров яких народів тече у ваших жилах.