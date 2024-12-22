Українці почнуть отримувати одне повідомлення в «Резерв+» вже в лютому

У Міністерстві оборони анонсували чергове оновлення Резерв+. Згідно із повідомленням прес-служби відомства, у застосунку незабаром з’явиться нова опція, на яку вже давно чекають військовозобов’язані. Вона дозволить отримувати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) дистанційно. Тож в українців стане ще менше приводів «оббивати пороги» ТЦК.

Коли з’являться онлайн-направлення на ВЛК?

У Міноборони розповіли, що зараз усе ще працюють над механізмом дистанційної видачі направлень на ВЛК. Тож до кінця 2024 року ця послуга у «Резерв+» точно не з’явиться. Натомість у відомстві анонсували вихід нової версії додатку, вже із послугою онлайн-направлення, на кінець лютого 2025 року.

Військовозобов’язані отримуватимуть в мобільному застосунку разом із направленням перелік медичних закладів, де вони можуть пройти ВЛК. Завдяки нововведенню українцям більше не доведеться вистоювати довжелезні черги у військоматах. До того ж військовозобов’язані зможуть самостійно обрати найзручніший для них медичний заклад для проходження комісії.

Куди надходитимуть результати ВЛК?

Після проходження військовозобов’язаним військово-лікарської комісії, її результати не будуть роздруковувати та надсилати до ТЦК. Цей архаїзм у Міноборони вирішили залишити в минулому.

Рішення ВЛК у електронному вигляді надходитимуть просто до інформаційно-комунікаційних систем Міністерства оборони. Зокрема вони з’являтимуться у реєстрі «Оберіг». Таким чином процедура проходження ВЛК стане більш прозорою та позбавленою зайвих бюрократичних процедур.

У Міноборони також зазначили, що нововведення розділить функції ВЛК та ТЦК, позбавляючи останніх від зайвої роботи. Крім того така система дозволить знизити до мінімуму ризик корупції та підкупу працівників ВЛК і ТЦК.

Нагадаємо, що днями застосунок «Резерв+» раптово перестав працювати, що неабияк схвилювало українців. Проте у Міністерстві оборони тимчасові несправності пояснили технічним збоєм, який одразу ж було виправлено. Зараз додаток знову працює, тож військовозобов’язаним більше немає про що турбуватися.