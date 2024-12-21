Уже с понедельника украинцам начислят средства на карточку: кто получит 200, кто 1000, а кто 3000 гривен

Уже в понедельник большинство украинцев получат выплаты по программе «Национальный кэшбек». Средства поступят на банковские карты. Сумма, которую получит каждый, зависит от того, сколько товаров украинского производства было приобретено в прошлом месяце. Некоторые получат 400 грн, кто-то – 900 грн, а самые активные покупатели – даже 3000 грн

В конце декабря украинцы получат выплаты за ноябрь

В конце декабря украинцы могут ожидать зачисления средств, которые были начислены за покупки украинских товаров в ноябре.

Поскольку предыдущие выплаты за октябрьские покупки были осуществлены 21-22 ноября, то можно предположить, что средства за ноябрь поступят уже на следующей неделе. Это связано с тем, что 21-22 декабря выпадают на выходные дни.

Максимальная сумма, которую можно получить по программе «Национальный кэшбек», составляет 3000 гривен. Эти средства начисляются в размере 10% от стоимости приобретенных товаров украинского производства.

Начисленные средства поступают на специальную банковскую карту, открытую для участия в программе. Снять наличные с этой карты в банкомате невозможно. Однако, эти средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, транспортных расходов, медицинских услуг и на нужды ВСУ.

Стоит отметить, что выплаты всегда осуществляются в конце месяца за покупки, сделанные в предыдущем месяце.

В январе следующего года украинцы не получат кэшбек за покупки, сделанные в декабре. Как сообщили в Министерстве экономики, за декабрь кэшбек начисляться не будет. Программу вернут если в бюджете найдут на это средства. Вероятно, национальный кэшбек восстановят не раньше февраля. То есть за январь уже будут начисляться средства, но получат украинцы их не раньше конца февраля. Однако это пока неизвестно. возможно эту программу поддержки поставят на паузу из-за нехватки средств.