Вже з понеділка українцям нарахують кошти на картку: хто отримає 200, хто 1000 , а хто 3000 гривень

Вже у понеділок більшість українців отримають виплати за програмою “Національний кешбек”. Кошти надійдуть на банківські картки. Сума, яку отримає кожен, залежить від того, скільки товарів українського виробництва було придбано минулого місяця. Дехто отримає 400 грн, хтось – 900 грн, а найактивніші покупці – навіть 3000 грн

В кінці грудня українці отримають виплати за листопад

Наприкінці грудня українці можуть очікувати на зарахування коштів, які були нараховані за покупки українських товарів у листопаді.

Оскільки попередні виплати за жовтневі покупки були здійснені 21-22 листопада, то можна припустити, що кошти за листопад надійдуть вже наступного тижня. Це пов’язано з тим, що 21-22 грудня випадають на вихідні дні.

Максимальна сума, яку можна отримати за програмою “Національний кэшбек”, становить 3000 гривень. Ці кошти нараховуються у розмірі 10% від вартості придбаних товарів українського виробництва.

Нараховані кошти надходять на спеціальну банківську картку, відкриту для участі в програмі. Зняти готівку з цієї картки у банкоматі неможливо. Проте, ці кошти можна використати для оплати комунальних послуг, транспортних витрат, медичних послуг та на потреби ЗСУ.

Варто зазначити, що виплати завжди здійснюються наприкінці місяця за покупки, зроблені у попередньому місяці.

У січні наступного року українці не отримають кэшбек за покупки, зроблені у грудні. Як повідомили в Міністерстві економіки, за грудень кешбек нараховуватися не буде. Програму повернуть якщо в бюджеті знайдуть на це кошти. Ймовірно, національний кешбек відновлять не раніше лютого. Тобто за січень вже будуть нараховуватися кошти, але отримають українці їх не раніше кінця лютого. Однак це наразі невідомо. можливо цю програму підтримки поставлять на паузу через брак коштів.