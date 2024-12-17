Базовий набір для зимових поїздок: ви в безпеці, навіть якщо «заглохне» двигун

Від раптової поломки не застрахований жоден автомобіліст. Однак взимку така неприємність може мати значно серйозніші наслідки, ніж і теплу пору року. Ви та ваша родина ризикуєте застрягнути на дорозі у мороз і заметіль. Адже через складні погодні умови чекати на допомогу доведеться щонайменше кілька годин. В одному з українських автосервісів розповіли, як підготуватися до такої непередбачуваної ситуації.

Перевірте технічний стан машини

Перш ніж вирушати, огляньте автівку та проведіть бодай поверхневу діагностику її технічного стану. Тоді ймовірність, що в дорозі «заглохне» двигун чи станеться ще якась поломка буде мінімальним. Але потрібно пам’ятати, що через складні погодні умови навантаження на всі системи автомобіля значно підвищується. Тож ризик виникнення несправності у дорозі все одно залишається.

Візьміть із собою все найнеобхідніше

Навіть якщо на перший погляд машина у повному порядку, варто взяти з собою теплі речі та продукти, щоб протриматися кілька годин, якщо вона все ж зламається. Спеціалісти радять перед дорогою запастися:

ковдрами;

теплим одягом;

водою або теплим чаєм/кавою;

бутербродами чи снеками;

повербанком;

ліхтариком.

Крім того не завадить покласти у багажник сокиру на випадок, якщо допомога затримається і потрібно буде нарубати дров для вогнища.

Подбайте про набір для самостійного ремонту авто

Вирішити деякі проблеми з автівкою досвідчений водій може і самостійно. Головне – мати для цього всі необхідні інструменти. Подбайте, щоб у вас із собою завжди було все, що може знадобитися для підкачки та заміни колеса, запуску двигуна на випадок, якщо він замерз і перестав працювати, та вирішення інших дрібних неприємностей. Тоді не доведеться годинами мерзнути чекаючи, поки повз проїде автівка або доки до вас врешті дістанеться евакуатор.