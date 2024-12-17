Екстрені способи підкачки коліс: які з них працюють, а які краще навіть не пробувати

У більшості водіїв в дорозі хоч раз спускало колесо. Ситуація не з приємних, особливо якщо ви знаходитесь за містом, а поблизу немає СТО і взагалі жодної «цивілізації». В таких випадках доводиться вдаватися до більш оригінальних методів, які були вигадані самими ж автомобілістами та передавалися з покоління в покоління. Досвідчений працівник сервісного автоцентру розповів, які з цих методів справді працюють, а які можуть навіть зашкодити «здоров’ю» автівки.

Робочі варіанти

Експерт радить спробувати вирішити ситуацію зі спущеними колесом, використовуючи ці два найбільш надійних способи:

Попросити допомоги у далекобійників

Водії вантажних автівок із пневматичними гальмами можуть підкачати ваше колесо за допомогою подачі повітря через спеціальний шланг. Ба більше, вони зазвичай мають із собою усі інструменти та аксесуари, які можуть для цього знадобитись.

Водії вантажних автівок із пневматичними гальмами можуть підкачати ваше колесо за допомогою подачі повітря через спеціальний шланг. Ба більше, вони зазвичай мають із собою усі інструменти та аксесуари, які можуть для цього знадобитись. Дістатись найближчої заправки

На АЗС зазвичай є невеличкі станції для підкачки шин. Тож потрібно лише знайти за допомогою навігатора найближчу заправку та спробувати доїхати до неї на запасці. В крайньому випадку можна зупинити іншу автівку та попросити звозити ваше колесо на АЗС і підкачати його.

Сумнівні способи

Досвідчений автомайстер, назвав також кілька способів підкачки шин, до яких вдаватися не варто. Серед них:

Підкачка балонами зі стисненим повітрям

Ідеться про балони, які зазвичай використовують для очищення офісної техніки. Однак вони містять у собі дуже малий об’єм повітря, якого не вистачить для повноцінної підкачки шини.

Ідеться про балони, які зазвичай використовують для очищення офісної техніки. Однак вони містять у собі дуже малий об’єм повітря, якого не вистачить для повноцінної підкачки шини. Загоряння паливних випарів

Під час використання цього методу об’єм повітря в шині збільшується і вона фіксується на ободі. Але повноцінно накачати колеса таким чином неможливо через надто низький тиск. Він має сягати хоча б 0,3–0,4 атмосфер.

Використання вогнегасника

Вогнегасник також можна використати для подачі повітря в шину. Але тут знову ж таки виникне проблема з тиском, який не перевищуватиме 0,2 атмосфери.

Вогнегасник також можна використати для подачі повітря в шину. Але тут знову ж таки виникне проблема з тиском, який не перевищуватиме 0,2 атмосфери. Підкачування з допомогою вихлопної труби

Якщо взяти шланг та підключити його до вихлопної системи, можна досягнути тиску навіть у 2 бар. Проте, використовуючи цей спосіб, водій ризикує пошкодити гофру вихлопної через надто високе навантаження на каталітичний нейтралізатор.

Якщо взяти шланг та підключити його до вихлопної системи, можна досягнути тиску навіть у 2 бар. Проте, використовуючи цей спосіб, водій ризикує пошкодити гофру вихлопної через надто високе навантаження на каталітичний нейтралізатор. Накачування повітрям з інших коліс

Цю на перший погляд непогану ідею насправді вкрай складно втілити. Перш за все перекачуванню повітря з інших коліс заважатиме клапан. Крім того, викручуючи золотники можна значно знизити тиск і в решті коліс.

Як не втрапити в халепу зі спущеною шиною?

Щоб спущене колесо не стало для вас проблемою, потрібно завжди возити з собою запаску. Також не зайвим буде придбати невеличкий електричний компресор, з допомогою якого ви зможете підкачати собі колеса в будь-якому місці і в будь-який час Це значно надійніше і безпечніше, ніж більшість перелічених вище екстрених методів, які можуть закінчитися пошкодженням деяких деталей та систем автівки.