Українці зможуть законно привласнити зйомну квартиру: що для цього потрібно буде зробити

В Україні оренда житла вважається однією з найпопулярніших опцій. Зокрема молоді родини, студенти, а зараз ще й переселенці в більшості своїй проживають саме у зйомних квартирах. Однак кожен орендар прагне рано чи пізно придбати власне житло. Незабаром така можливість з’явиться навіть у тих, в кого із грошима «негусто». В Україні з’явиться програма, що дозволять громадянам викуповувати квартири, які вони орендують.

Як працюватиме програма викупу житла?

Нова ініціатива ґрунтуватиметься на відомій у багатьох країнах моделі Rent-to-Own. Вона передбачає поступову сплату невеликих за розміром внесків разом із орендною платою. Тобто щомісяця орендар буде сплачувати власнику певну суму, частина якої буде йти на оренду помешкання, а інша частина – на його викуп.

Для багатьох людей така система стане єдиною можливістю придбати житло. Адже беручи участь у програмі за зразком Rent-to-Own їм не доведеться одразу робити великий внесок у розмірі 25-50% вартості житла, як під час оформлення іпотеки. Можна буде стартувати з маленьких сум, головне сплачувати їх регулярно та не порушувати умови програми.

Коли помешкання перейде у власність орендаря?

Згідно із моделлю Rent-to-Own в процесі викупу нерухомість вважається власністю орендодавця. Доречі, в ролі орендодавця може виступати як фізична особа, так і компанія, що надає відповідні послуги. Та як тільки мешканці квартири виконають всі умови укладеного з ними договору – одразу ж стануть її новими власниками.

Для кого викуп орендованого житла буде найвигіднішим?

Найкращі умови нова програма запропонує внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Їм встановлять дещо нижчу відсоткову ставку у процесі викупу. Саму ж модель Rent-to-Own інтегрують з уже існуючою іпотечною програмою «єОселя».

Однак перш ніж запустити в Україні програму за зразком Rent-to-Own, доведеться впровадити певні зміни. А саме: