Тариф на електроенергію сягне 9 грн: українців вкотре шокували комунальники 

Лише у червні 2024 року електроенергія в Україні подорожчала удвічі. Та пройшло півроку і комунальники знову заговорили про підвищення тарифів. Цього разу вартість 1 кіловата може сягнути навіть 9 гривень. Детальніше про можливе подорожчання електрики розповів голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Наскільки більше платитимемо за світло?

Як зазначив Олег Попенко, кінцевим результатом чергового підвищення цін повинен стати тариф 9 грн за 1 кВт-год. Ідеться про тариф для звичайних побутових споживачів. Для юридичних осіб ціни будуть іншими.

Заразом голова спілки споживачів компослуг заспокоїв українців, зауваживши, що вартість електроенергії будуть збільшувати не одразу до 9 грн. Підвищення тарифу відбуватиметься принаймні у два етапи, не створювати грошадянам зайвого дискомфорту. Спершу світло здорожчає орієнтовно до 7 грн, і лише через деякий час – до 9 грн за кВт-год.

Чому підвищують тарифи на електроенергію?

Головною причиною росту тарифу є збільшення собівартості електроенергії. З урахуванням послуг «Укренерго» та обленерго вона ще минулого року становила близько 6,5-7 грн за кіловат. Зараз же собівартість енергопостачання, за словами Попенка, виросла до ринкової ціни у 9 грн за кіловат.

Зараз різницю між цією цифрою та актуальним тарифом покриває держава. Однак із подорожчанням електроенергії це стає все складніше, тож доводиться хоч невеличкими кроками дотягувати споживацький тариф до реальної вартості ресурсу.

Коли збільшиться ціна за кіловат?

Перший етап підвищення цін відбудеться вже після завершення опалювального сезону влітку 2025. З 1 червня для усіх побутових споживачів тариф за кіловат збільшать до 6,68 грн. Натомість до 9 грн за кіловат вартість електроенергії зросте не раніше, ніж через 2-3 роки.

Нагадаємо, що для економії електроенергії українцям радять встановити двофазні лічильники. Тоді за кіловати, використані у нічні години, можна буде платити удвічі менше. На тлі очікуваного підвищення тарифів, це найкраще рішення.