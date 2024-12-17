Пенсії від 8 000 гривень: кому пощастить отримувати більше вже в 2025 році

В Україні у 2025 році деякі групи пенсіонерів отримуватимуть пенсію понад 8000 гривень. Це стосується, зокрема, частини постраждалих від аварії на ЧАЕС, оскільки їхні пенсії мають бути не меншими за встановлений законом рівень.

Про це повідомили у виданні “На пенсії”. Зазначається, що виплати деяких пенсіонерів наступного року суттєво перевищать середню пенсію по країні. Хоча більшість українців не отримають підвищення пенсій, для чотирьох категорій пенсіонерів передбачені значно вищі виплати.

Зокрема, це стосується постраждалих від аварії на ЧАЕС з інвалідністю І групи. Законодавством встановлено, що їхня пенсія не може бути меншою ніж 8187 гривень.

Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, які отримали інвалідність внаслідок виконання своїх обов’язків, мають право на особливі пенсійні умови. Держава гарантує їм мінімальний розмір пенсії, який залежить від ступеня втрати здоров’я. Так, ліквідатори з І групою інвалідності отримують найбільшу пенсію, а з ІІІ групою – найменшу.

Військовослужбовці, які стали інвалідами під час виконання військового обов’язку, мають право на пенсійне забезпечення. Розмір такої пенсії безпосередньо пов’язаний зі ступенем втрати здоров’я. Чим вища група інвалідності, тим більша частка від грошового забезпечення буде нараховуватися як пенсія.

Особи, які стали інвалідами внаслідок військових дій, також мають право на державну підтримку. Розмір їхньої пенсії встановлено в залежності від ступеня втрати здоров’я. Так, особи з І групою інвалідності отримують найбільшу пенсію, а з ІІІ групою – найменшу.

Усі три категорії осіб – ліквідатори ЧАЕС, військові та особи з інвалідністю внаслідок війни – мають право на підвищені пенсії в порівнянні з іншими категоріями населення. Це пов’язано з тим, що вони зазнали значних пошкоджень здоров’я під час виконання своїх обов’язків або внаслідок надзвичайних ситуацій. Розмір пенсії для кожної категорії залежить від групи інвалідності та встановлюється законом.