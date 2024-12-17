Пенсии от 8 000 гривен: кому повезет получать больше уже в 2025 году

В Украине в 2025 году некоторые группы пенсионеров будут получать пенсию более 8000 гривен. Это касается, в частности, части пострадавших от аварии на ЧАЭС, поскольку их пенсии должны быть не меньше установленного законом уровня.

Об этом сообщили в издании «На пенсии». Отмечается, что выплаты некоторых пенсионеров в следующем году существенно превысят среднюю пенсию по стране. Хотя большинство украинцев не получат повышения пенсий, для четырех категорий пенсионеров предусмотрены значительно более высокие выплаты.

В частности, это касается пострадавших от аварии на ЧАЭС с инвалидностью I группы. Законодательством установлено, что их пенсия не может быть меньше 8187 гривен.

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, которые получили инвалидность вследствие выполнения своих обязанностей, имеют право на особые пенсионные условия. Государство гарантирует им минимальный размер пенсии, который зависит от степени потери здоровья. Так, ликвидаторы с І группой инвалидности получают наибольшую пенсию, а с ІІІ группой – наименьшую.

Военнослужащие, которые стали инвалидами при исполнении воинского долга, имеют право на пенсионное обеспечение. Размер такой пенсии напрямую связан со степенью утраты здоровья. Чем выше группа инвалидности, тем большая доля от денежного обеспечения будет начисляться как пенсия.

Лица, которые стали инвалидами вследствие военных действий, также имеют право на государственную поддержку. Размер их пенсии установлен в зависимости от степени потери здоровья. Так, лица с І группой инвалидности получают наибольшую пенсию, а с ІІІ группой – наименьшую.

Все три категории лиц – ликвидаторы ЧАЭС, военные и лица с инвалидностью вследствие войны – имеют право на повышенные пенсии по сравнению с другими категориями населения. Это связано с тем, что они получили значительные повреждения здоровья при исполнении своих обязанностей или в результате чрезвычайных ситуаций. Размер пенсии для каждой категории зависит от группы инвалидности и устанавливается законом.