Українці платитимуть за газ більше: важлива заява від газопостачальних компаній

В Україні наразі діє Мораторій на тарифи на газ. Його підписав Президент України Володимир Зеленський і в ньому йдеться про те, що до кінця воєнного стану тарифи на газ зростати не будуть. До сьогодні цей Мораторій діяв і справді тарифи не підвищували. Навіть попри значну критику від багатьох газопостачальних компаній. Постачальники газу заявляли, що ціна, яку платить населення в кілька разів нижча ринкової й це надто мало. Проте, поки що про збільшення тарифів мова таки не йде. Однак будуть інші платіжки, до яких треба бути готовими.

Платити доведеться за обслуговування інфраструктури

У газопостачальних компаніях заявили, що мешканці багатоквартирних будинків будуть платити за технічне обслуговування газопроводів. Тобто тих газопроводів, які знаходяться за межами квартири, але є у будинку. Останніми роками такі перевірки не проводили, однак знову повернули їх в дію. Все задля того, щоб уникнути витоку газу, чи пошкодження труб, що може призвести до непоправних наслідків. Спеціалісти проводитимуть такі перевірки доволі рідко. Це приблизно раз у три роки для старих будинків і раз у п’ять років для нових будинків. Відповідно й платити за цю перевірку потрібно буде раз у три або п’ять років.

Кожна квартира платитиме різну суму

Мешканці різних будинків можуть платити абсолютно різні суми. Все залежить від стану газопроводів, від того, чи потрібен їм ремонт, а також від того скільки квартир в будинку. Загалом в платіжці може бути як сума на 100 гривень і навіть менше, так і сума, яка дорівнюватиме кільком тисячам гривень. Допустимо, якщо мова про старий будинок, в котрому є небагато квартир, то таким мешканцям можуть прийти солідні платіжки. Якщо ж мова про сучасну новозбудовану багатоповерхівку, де багато квартир, то її мешканці платитимуть копійки.