Украинцы будут платить за газ больше: важное заявление от газоснабжающих компаний

В Украине действует Мораторий на тарифы на газ. Его подписал Президент Украины Владимир Зеленский и в нем говорится, что до конца военного положения тарифы на газ расти не будут. До сих пор этот Мораторий действовал и действительно тарифы не повышали. Даже несмотря на значительную критику от многих газоснабжающих компаний. Поставщики газа заявляли, что цена, которую платит население в несколько раз ниже рыночной и это слишком мало. Однако пока об увеличении тарифов речь все-таки не идет. Однако будут другие платежки, к которым нужно быть готовыми.

Платить придется за обслуживание инфраструктуры

В газоснабжающих компаниях заявили, что жильцы многоквартирных домов будут платить за техническое обслуживание газопроводов. То есть тех газопроводов, которые находятся вне квартиры, но есть в доме. В последние годы такие проверки не проводились, однако снова вернули их в действие. Все во избежание утечки газа или повреждения труб, что может привести к непоправимым последствиям. Специалисты будут проводить такие проверки довольно редко. Это примерно раз в три года для старых домов и раз в пять лет для новых домов. Соответственно, и платить за эту проверку нужно будет раз в три или пять лет.

Каждая квартира будет платить разную сумму

Жители разных домов могут платить совершенно разные суммы. Все зависит от состояния газопроводов, от того, нужен ли им ремонт, а также от того, сколько квартир в доме. В общей сложности в платежке может быть как сумма на 100 гривен и даже меньше, так и сумма, которая будет равна нескольким тысячам гривен. Допустим, если речь идет о старом доме, в котором есть немного квартир, то таким жителям могут прийти солидные платежки. Если же речь идет о современной новой многоэтажке, где много квартир, то ее жители будут платить копейки.