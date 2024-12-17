Такі долари не приймуть в жодному обиіннику: що потрібно перевірити

Національний банк України звернув увагу на проблему відмови банків та обмінників приймати деякі іноземні купюри, зокрема долари США. Причини такого явища полягають у наявності пошкоджень банкнот, які можуть бути різноманітними:

механічні пошкодження (розриви, потертості);

хімічні зміни (зміна кольору, сліди плісняви) та фізичних (обгорання).

Хоча банки мають право відмовлятися від приймання значно пошкоджених купюр, НБУ наголошує, що більшість банкнот з незначними пошкодженнями повинні прийматися до обміну.

Законодавство забороняє банкам встановлювати обмеження на розмір купюр, які вони зобов’язані приймати.

Національний банк України гарантує, що всі банки та обмінні пункти зобов’язані приймати іноземну валюту будь-якого номіналу та року випуску, за умови, що купюри є справжніми та не мають значних пошкоджень. Якщо ви зіткнулися з відмовою в обміні, ви маєте право звернутися до НБУ зі скаргою.

Які гривні не приймають в банках

Банки та торгові заклади мають право відмовитися приймати гривні, які мають значні пошкодження. Це можуть бути різні види пошкоджень: розриви, плями, стертість зображень тощо. Крім того. вам точно відмовляти банкноти:

Якщо гроші постраждали від вогню, води або інших речовин

Якщо під час перевірки та обробки банкноти виявиться, що її площа зменшилась більш ніж на 45%, вона буде визнана непридатною для подальшого використання.

Банки можуть відмовитися приймати грошові купюри, які забруднені хімічними речовинами, радіоактивними елементами або іншими токсичними сполудинами, що становлять загрозу для здоров’я людей. Крім того, якщо кілька банкнот склеїлися між собою, наприклад, внаслідок впливу вологи або інших факторів, не рекомендується самостійно їх розділяти. Це може пошкодити купюри і ускладнити їх ідентифікацію. У таких випадках необхідно звернутися до банку для отримання консультації та подальших дій.