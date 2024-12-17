Такие доллары не примут ни в одном обменнике: что нужно проверить

Национальный банк Украины обратил внимание на проблему отказа банков и обменников принимать некоторые иностранные купюры, в частности доллары США. Причины такого явления заключаются в наличии повреждений банкнот, которые могут быть разнообразными:

механические повреждения (разрывы, потертости);

химические изменения (изменение цвета, следы плесени) и физические (обгорание).

Хотя банки имеют право отказываться от приема значительно поврежденных купюр, НБУ отмечает, что большинство банкнот с незначительными повреждениями должны приниматься к обмену.

Законодательство запрещает банкам устанавливать ограничения на размер купюр, которые они обязаны принимать.

Национальный банк Украины гарантирует, что все банки и обменные пункты обязаны принимать иностранную валюту любого номинала и года выпуска, при условии, что купюры являются настоящими и не имеют значительных повреждений. Если вы столкнулись с отказом в обмене, вы имеете право обратиться в НБУ с жалобой.

Какие гривны не принимают в банках

Банки и торговые заведения имеют право отказаться принимать гривны, которые имеют значительные повреждения. Это могут быть различные виды повреждений: разрывы, пятна, стертость изображений и тому подобное. Кроме того. вам точно отказывать банкноты:

Если деньги пострадали от огня, воды или других веществ

Если при проверке и обработке банкноты обнаруживается, что ее площадь уменьшилась более чем на 45%, она будет признана непригодной для дальнейшего использования.

Банки могут отказаться принимать денежные купюры, которые загрязнены химическими веществами, радиоактивными элементами или другими токсичными соединениями, представляющими угрозу для здоровья людей. Кроме того, если несколько банкнот склеились между собой, например, вследствие воздействия влаги или других факторов, не рекомендуется самостоятельно их разделять. Это может повредить купюры и затруднить их идентификацию. В таких случаях необходимо обратиться в банк для получения консультации и дальнейших действий.