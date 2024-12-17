Магазини та супермаркети змусять вказувати “правильні” ціни: депутати пропонують нововведення

Верховна Рада розробляє законодавчий акт, який зобов’яже торговельні мережі вказувати ціну товару за одиницю виміру (кілограм, літр тощо), навіть якщо товар продається в меншій упаковці. Метою цього законопроекту є протидія шринкфляції – практиці зменшення кількості товару в упаковці при збереженні або незначній зміні ціни.

Народний депутат Дмитро Гурін повідомив, що законопроект планується зареєструвати у Верховній Раді наступного тижня.

Депутат хоче, щоб на цінниках було чітко видно, скільки коштує кожен кілограм або літр товару, щоб покупці могли порівнювати ціни і не платили більше за менший об’єм.

За словами народного депутата, законопроект передбачає внесення змін до статті 15 Закону України “Про захист прав споживачів”. Ця стаття закону гарантує, що кожен покупець має право знати всю необхідну інформацію про товар або послугу перед тим, як її придбати. Ця інформація повинна бути правдивою, зрозумілою і наданою вчасно.

Шрінкфляція – це хитра хитрість виробників, які, не змінюючи ціну на товар, фактично її підвищують. Вони роблять це різними способами: зменшують вагу продуктів (наприклад, шоколадки тепер важать не 100, а 90 грамів), зменшують об’єм (пляшки з молоком стали меншими), зменшують кількість одиниць в упаковці (менше зубочисток у тубі, менше серветок у пачці) або скорочують розміри окремих елементів (коротші шнури від побутової техніки).

Серед основних причин цього явища варто зазначити таке.