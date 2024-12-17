Магазины и супермаркеты заставят указывать «правильные» цены: депутаты предлагают нововведения

Верховная Рада разрабатывает законодательный акт, который обяжет торговые сети указывать цену товара за единицу измерения (килограмм, литр и т.д.), даже если товар продается в меньшей упаковке. Целью этого законопроекта является противодействие шринкфляции – практике уменьшения количества товара в упаковке при сохранении или незначительном изменении цены.

Народный депутат Дмитрий Гурин сообщил, что законопроект планируется зарегистрировать в Верховной Раде на следующей неделе.

Депутат хочет, чтобы на ценниках было четко видно, сколько стоит каждый килограмм или литр товара, чтобы покупатели могли сравнивать цены и не платили больше за меньший объем.

По словам народного депутата, законопроект предусматривает внесение изменений в статью 15 Закона Украины «О защите прав потребителей». Эта статья закона гарантирует, что каждый покупатель имеет право знать всю необходимую информацию о товаре или услуге перед тем, как ее приобрести. Эта информация должна быть правдивой, понятной и предоставленной вовремя.

Шринкфляция – это хитрая хитрость производителей, которые, не меняя цену на товар, фактически ее повышают. Они делают это разными способами: уменьшают вес продуктов (например, шоколадки теперь весят не 100, а 90 граммов), уменьшают объем (бутылки с молоком стали меньше), уменьшают количество единиц в упаковке (меньше зубочисток в тубе, меньше салфеток в пачке) или сокращают размеры отдельных элементов (короче шнуры от бытовой техники).

Среди основных причин этого явления следует отметить следующее.