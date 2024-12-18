В Україні запроваджують правило 10 днів: як тепер виїжджати за кордон

Подорожувати залізницею за кордон стало набагато зручніше для українців завдяки розвитку залізничного сполучення. Однак це ще не все. Зміни торкнуться і пасажирів автобусів. Міністерство вже розробило нові правила для міжнародних автобусних перевезень, які скоро вступлять в силу. Це означає, що скоро зміняться умови подорожей для тих, хто віддає перевагу автобусам. Такі зміни є важливим кроком для вдосконалення транспортного сполучення з іншими країнами та забезпечення комфорту для українських мандрівників.

Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад та територій, підкреслив, що основною зміною стане перехід на цифровий формат. Замість традиційних паперових документів та тривалих засідань комісій, всі процедури, пов’язані з відкриттям нових маршрутів, будуть автоматизовані.

Замість тривалих бюрократичних процедур, перевізники зможуть подавати всі необхідні документи через онлайн-кабінет. Відповідь на заявку гарантовано буде надана протягом 10 днів. Якщо в документах будуть виявлені недоліки, у перевізника буде додатковий час для їх усунення.

Ці та інші зміни в правилах міжнародних автобусних перевезень спрямовані на покращення комфорту для пасажирів. Зокрема, на рейсах дозволятимуть використовувати лише сучасні, комфортабельні автобуси, обладнані системами GPS. Це означає, що подорожі стануть приємнішими та безпечнішими.

Для зручності пасажирів держава створила спеціальний сайт autobus.gov.ua, де зібрана детальна інформація про всі міжнародні автобусні рейси. Наразі база даних містить понад 1200 маршрутів, і ця кількість постійно оновлюється.

Ще одна зручна функція — можливість придбати квиток онлайн. Зараз така опція доступна для сотень маршрутів, і їх кількість постійно зростає. На сайті можна знайти всю необхідну інформацію про поїздку, включаючи графік руху, характеристики автобуса та деталі перетину кордону.

З 15 грудня подорожувати залізницею до Європи стало ще зручніше. Кілька нових потягів почали курсувати між Україною та країнами ЄС. Ми вже детально розповідали про ці маршрути, розклад руху та вартість квитків у наших попередніх матеріалах.