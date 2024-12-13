Всем украинцам выплатят по 900 гривен: в декабре заработает еще одна правительственная программа

Уже миллионы украинцев успели подать заявку на оформление помощи в рамках программы “Зимняя е Поддержка”. Эта программа предусматривает выделение 1000 гривен каждому украинцу, не выезжавшему за пределы страны с начала войны. Оформить помощь могут украинцы всех возрастов и статусов. На детей выплату может оформить один из родителей. Первые деньги уже поступили на счета украинцев на этой неделе. Потратить их можно только на некоторые товары и услуги. И вот, стало известно о еще одной подобной инициативе, правда на нее смогут претендовать только те, кому исполнилось 18 лет.

Украинцам будут давать деньги на книги

С 16 декабря будет действовать новая инициатива в рамках которой каждый совершеннолетний украинец сможет через “Дию” оформить помощь в размере 900 гривен. Эти средства можно будет потратить только в книжных магазинах на книги, написанные на украинском языке. Таким образом, Правительство хочет поддержать эту сферу деятельности, а также популяризировать книги украинских авторов, которые в последнее время часто пишут и о войне и настоящем в целом.

Деньги можно оформить только на себя, и на детей эта выплата не распространяется. Чтобы принять участие в программе, нужно, чтобы по состоянию на 2024 год вам было 18 лет. Также если вы получите денежные средства, то должны потратить их в течение следующих трех месяцев. Все средства, которые не будут потрачены, автоматически попадут на счет Украинского института книги.

Чтобы получить деньги, нужно зайти в “Дию”, найти там пункт под названием “єКнига” и следовать дальнейшим инструкциям.

Это не последняя помощь

В Правительстве отмечают, что до конца 2024 года и в 2025 году будет еще ряд разных целевых выплат, которые смогут оформить не только ВПЛ или малообеспеченные семьи, но и любой из украинцев. Такие выплаты, мол, позволяют поддерживать отечественный бизнес и разных производителей. Также это хоть и незначительная, но все же финансовая поддержка граждан в столь сложные времена.