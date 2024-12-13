Молодые люди в возрасте до 45 лет чаще попадают на штурмовые позиции, тогда как опытные бойцы старшего возраста обычно выполняют вспомогательные функции в тыловых подразделениях или занимаются техническими видами войск.

Детали мобилизационного процесса и критерии отбора военнослужащих раскрыл Сергей Монукало, руководитель сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК.

Детали

По словам Сергея Монукало, критерием распределения мобилизованных является возраст. Молодые люди чаще попадают в штурмовые подразделения, а старшие – в подразделения обеспечения или другие военные формирования.

Как отметил Монукало, молодые люди в возрасте до 45 лет чаще всего участвуют в штурмовых операциях, тогда как более опытные бойцы привлекаются к выполнению других задач, таких как обеспечение, артиллерийская поддержка, инженерные работы и тому подобное.

По словам представителя военкомата, нельзя точно указать регионы с самыми высокими темпами мобилизации. Большинство мобилизованных проходят подготовку перед отправкой на фронт.

По его словам, непосредственно на фронт могут попасть только те, кто служил не более 10 лет назад и имеет соответствующую физическую подготовку. Большинство же мобилизованных проходят военную подготовку.

Количество мобилизованных в каждом регионе зависит от количества военнообязанных, которые там проживают. Например, в Сумской области мобилизация может казаться более активной только из-за большего количества мужчин призывного возраста.

Мобилизация в Украине происходит с помощью автоматизированной системы «Оберег». Количество мобилизованных в разных регионах зависит от потребностей конкретных воинских частей.

По словам представителя военкомата, мобилизация проводится исключительно для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий критикует нынешнюю систему мобилизации. По его словам, вместо того, чтобы мобилизовать 18-летних парней, следует более эффективно использовать ресурс опытных мужчин. Только после исчерпания этого ресурса можно рассматривать вопрос снижения мобилизационного возраста.