Украинцев предупреждают об опасном картофеле, который нельзя высаживать: земля будет испорчена на много лет вперед

Украинские агрономы решили предупредить украинцев об опасном картофеле, который завозят к нам из Европы. В Украине в этом году картофель уродил не очень, а потому на полках есть много импортного продукта. Эксперты говорят, что есть такой картофель можно. Он вполне экологичен и безопасный. А вот высаживать его в почву категорически запрещено. Агрономы говорят, что таким образом вы испортите свой земельный участок минимум на 50 лет. Почему? Давайте разбираться.

Чем этот картофель так опасен для почвы?

Агрономы говорят, что с Европы часто привозят именно товарный картофель, предназначенный для розничной продажи и употребления в пищу. А вот продают его под видом посевного материала. А это крайне не правильно, ведь для высадки должен быть отдельный картофель.

«Не торопитесь покупать то, что поступает из Европы как товарный картофель. Можно завезти такие болезни, что потом эта почва не пригодится для картофеля следующие 50 лет. Речь идет не только о нематоде. Это болезни, инфицирующие почву, и простым севооборотом ситуация не улучшится, даже когда посадите новые здоровые семена на этом поле», — подчеркнул агроном Игорь Шкурко.

Также агроном отмечает важность сертификатов, которые должны сопровождать посевной картофель. Без них лучше не рисковать и не покупать такой продукт.

«На базаре иногда продают просто «товарку» из разных стран. Да, за границей есть семенные хозяйства, но у них все заказано и расписано, и никак не для местных базаров», — предупредил Шкурко.

Картофель будет дорожать

Также эксперты отмечают, что чем ближе к весне, тем дороже будет картофель. Возможно, стремительного роста цены и не будет наблюдаться, но все же картофель не будет так стоить, как сейчас. Все из-за плохого урожая к которому привело жаркое и засушливое лето.