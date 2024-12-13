Українців попереджають про небезпечну картоплю, яку не можна висаджувати: земля буде зіпсована на багато років вперед

13Українські агрономи вирішили попередити українців про небезпечну картоплю, яку завозять до нас з Європи. В Україні цьогоріч картопля вродила не дуже, а відтак на полицях є багато імпортного продукту. Експерти кажуть, що їсти таку картоплю можна. Вона цілком екологічна та безпечна. А от висаджувати її в ґрунт категорично заборонено. Агрономи кажуть, що таким чином ви зіпсуєте власну земельну ділянку мінімум на 50 років. Чому так? Нумо розбиратися.

Чим ця картопля така небезпечна для ґрунту?

Агрономи кажуть, що є Європи часто привозять саме товарну картоплю, призначену для роздрібного продажу та вживання у їжу. А от продають її під виглядом посівного матеріалу. А це є вкрай не правильно, адже для висаджування має бути окрема картопля.

«Не поспішайте купувати те, що надходить з Європи як товарна картопля. Можна завезти такі хвороби, що потім цей ґрунт не стане в пригоді для картоплі наступні 50 років. Йдеться не лише про нематоди. Це хвороби, що інфікують ґрунт, і простою сівозміною ситуація не покращиться, навіть коли посадите нове здорове насіння на цьому полі», — підкреслив агроном Ігор Шкурко.

Також агроном наголошує на важливості сертифікатів, які мають супроводжувати посівну картоплю. Без них краще не ризикувати й не купувати такий продукт.

«На базарі іноді продають просто «товарку» із різних країн. Так, за кордоном є насіннєві господарства, але у них все замовлено та розписано, і ніяк не для місцевих базарів», — попередив Шкурко.

Картопля буде дорожчати

Також експерти наголошують, що чим ближче до весни, тим дорожчою буде картопля. Можливо стрімкого росту ціни й не спостерігатиметься, але все ж таки картопля не буде так коштувати, як зараз. Все через поганий врожай до якого призвело спекотне і засушливе літо.