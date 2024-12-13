В Украине обновили правила проверки счетчиков: о чем нужно знать?

В Украине действуют правила проверки счетчиков. Это касается счетчиков на газ, воду, электроэнергию, то есть на все коммунальные услуги. Прохождение этой проверки раз в течение определенного периода времени обязательно. В противном случае поставщики коммунальных услуг будут считать данные, которые вы предоставляете некорректными и могут рассчитывать для вас стоимость услуг, опираясь на среднее значение вычисленное из старых данных, что вы предоставляли после последней проверки счетчика. Однако во время войны все немного изменилось. Появилась категория лиц, которые не могут проходить эту проверку.

Кому проверка не требуется?

Проверку счетчиков могут не проводить украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, или в зоне, где происходят активные боевые действия или близко к ним. Для таких украинцев сделали исключение из правил. Узнайте, входит ли ваш регион в этот список можно на сайте Министерства реинтеграции жителей с временно оккупированных территорий. Список регионов постоянно обновляется параллельно с тем, как движется линия фронта.

Зачем всем остальным проходить проверку?

Проверка счетчика требуется, чтобы поставщик услуг убедился, что устройство исправно и корректно начисляет данные. Проверка может производиться у вас дома. Также представители коммунальных организаций могут забирать счетчик на проверку в свою компанию, однако вам должны установить временный. Также, вам могут заменить ваш старый счетчик новым, если вы этого пожелаете. Такая процедура тоже проводится в течение одного дня. Кроме того, эксперты осматривают счетчики и все пломбы на отсутствие каких-либо повреждений. Если таковые обнаружены, то владелец дома может иметь большой штраф. Именно поэтому никогда не нужно самостоятельно никоим образом трогать устройство, что-то в нем откручивать или тем более пытаться изменить показатели.