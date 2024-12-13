В Україні оновила правила перевірки лічильників: про що потрібно знати?

13В Україні діють правила щодо перевірки лічильників. Це стосується лічильників на газ, воду, електроенергію, тобто на всі комунальні послуги. Проходження цієї перевірки раз протягом певного періоду часу є обов’язковим. В протилежному випадку постачальники комунальних послуг вважатимуть дані, які ви подаєте некоректними й можуть розраховувати для вас вартість послуг спираючись на середнє значення вирахуване зі старих даних, які ви подавали після останньої перевірки лічильника. Проте під час війни все трішки змінилося. З’явилася категорія осіб, які можуть не проходити цю перевірку.

Кому перевірка не потрібна?

Перевірку лічильників можуть не проводити українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях, або в зоні де відбуваються активні бойові дії, чи близько до них. Для таких українців зробили виняток з правила. Дізнатися, чи входить ваш регіон в цей перелік можна на сайті Міністерства реінтеграції мешканців з тимчасово окупованих територій. Перелік регіонів постійно оновлюється паралельно з тим, як рухається лінія фронту.

Для чого всім іншим проходити перевірку?

Перевірка лічильника потрібна, щоб постачальник послуг впевнився, що ваш пристрій справний та коректно нараховує дані. Перевірка може проводитися у вас вдома. Також представники комунальних організацій можуть забирати ваш лічильник на перевірку у свою компанію, проте вам повинні встановити тимчасовий. Також, вам можуть замінити ваш старий лічильник на новий, якщо ви цього забажаєте. Така процедура теж проводиться протягом одного дня. Окрім цього експерти оглядають лічильники та всі пломби на відсутність будь-яких пошкоджень. Якщо такі виявлено, то власник будинку може мати великий штраф. Саме тому ніколи не потрібно самостійно ніяким чином чіпати пристрій, щоб в ньому відкручувати, чи тим паче намагатися змінити показники.