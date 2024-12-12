Украину покинет снежный фронт, но радоваться не стоит: к чему готовиться украинцам

13Синоптики предупреждают об изменении погодных условий в Украине с 12 декабря. Ожидается, что зима постепенно вступит в свои права, принося с собой снижение температуры и увеличение количества морозных дней.

Детали

После дождей и мокрого снега, вызванных циклоном, погода в Украине начнет улучшаться. Ожидается, что антициклон принесет с собой сухие условия.

Дожди и мокрый снег еще сохранятся на востоке страны, но в большинстве регионов Украины день будет сухим.

Ветер будет достаточно сильным, особенно порывами, что может создать некоторые неудобства. Температура воздуха будет колебаться от небольших морозов до небольших плюсов.

После периода дождей и мокрого снега, вызванного циклоном, в Украину придет антициклон, который установит более сухую погоду.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. С 12 декабря в Украине ожидается постепенное похолодание, что приведет к образованию гололеда на дорогах. В Киеве ночью возможны осадки в виде мокрого снега, а днем будет сухо, но холодно. Температура воздуха будет колебаться около нуля градусов. Ветер усилится, что еще больше усложнит дорожные условия. Начиная с 13 декабря в столице ожидаются умеренные морозы.

Погода претерпит существенные изменения: с 13 декабря ожидается значительное снижение температуры по всей территории Украины. Теплые и влажные дни уступят место морозной погоде. Рекомендуется заранее подготовиться к зимним условиям.

Синоптики предупреждают об опасности гололеда. Чтобы избежать травм, выбирайте обувь с нескользящей подошвой, переходите дорогу только в установленных местах и не спешите. Автомобилистам рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и быть готовыми к резким маневрам. Пожилым людям и людям с ограниченными возможностями следует быть особенно осторожными и избегать одиноких прогулок.