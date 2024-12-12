Україну покине сніговий фронт, але радіти не варто: до чого готуватися українцям

Синоптики попереджають про зміну погодних умов в Україні з 13 грудня. Очікується, що зима поступово вступить у свої права, приносячи з собою зниження температури та збільшення кількості морозних днів.

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Після дощів і мокрого снігу, спричинених циклоном, погода в Україні почне поліпшуватися. Очікується, що антициклон принесе із собою сухіші умови.

Дощі та мокрий сніг ще збережуться на сході країни, але в більшості регіонів України день буде сухим.

Вітер буде досить сильним, особливо поривами, що може створити деякі незручності. Температура повітря коливатиметься від невеликих морозів до невеликих плюсів.

Після періоду дощів і мокрого снігу, спричиненого циклоном, в Україну прийде антициклон, який встановить сухішу погоду.

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Із 13 грудня в Україні очікується поступове похолодання, що призведе до утворення ожеледиці на дорогах. У Києві вночі можливі опади у вигляді мокрого снігу, а вдень буде сухо, але холодно. Температура повітря коливатиметься близько нуля градусів. Вітер посилиться, що ще більше ускладнить дорожні умови. Починаючи з 13 грудня у столиці очікуються помірні морози.

Погода зазнає суттєвих змін: з 13 грудня очікується значне зниження температури по всій території України. Теплі та вологі дні поступляться місцем морозній погоді. Рекомендується заздалегідь підготуватися до зимових умов.

Синоптики попереджають про небезпеку ожеледиці. Щоб уникнути травм, обирайте взуття з нековзною підошвою, переходьте дорогу тільки у встановлених місцях і не поспішайте. Автомобілістам рекомендується знизити швидкість, збільшити дистанцію між автомобілями та бути готовими до різких маневрів. Літнім людям і людям з обмеженими можливостями слід бути особливо обережними та уникати самотніх прогулянок.