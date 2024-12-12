Молоді люди віком до 45 років частіше потрапляють на штурмові позиції, тоді як досвідченіші бійці старшого віку зазвичай виконують допоміжні функції в тилових підрозділах або займаються технічними видами військ.

Деталі мобілізаційного процесу та критерії відбору військовослужбовців розкрив Сергій Монукало, керівник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК.

Деталі

За словами Сергія Монукала, критерієм розподілу мобілізованих є вік. Молоді люди частіше потрапляють до штурмових підрозділів, а старші – до підрозділів забезпечення або інших військових формувань.

Як зазначив Монукало, молоді люди віком до 45 років найчастіше беруть участь у штурмових операціях, тоді як більш досвідчені бійці залучаються до виконання інших завдань, таких як забезпечення, артилерійська підтримка, інженерні роботи тощо.

За словами представника військкомату, не можна точно вказати регіони з найвищими темпами мобілізації. Більшість мобілізованих проходять підготовку перед відправкою на фронт.

За його словами, безпосередньо на фронт можуть потрапити лише ті, хто служив не більше 10 років тому і має відповідну фізичну підготовку. Більшість же мобілізованих проходять військову підготовку.

Кількість мобілізованих в кожному регіоні залежить від кількості військовозобов’язаних, які там проживають. Наприклад, у Сумській області мобілізація може здаватися більш активною лише через більшу кількість чоловіків призовного віку.

Мобілізація в Україні відбувається за допомогою автоматизованої системи “Оберіг”. Кількість мобілізованих в різних регіонах залежить від потреб конкретних військових частин.

За словами представника військкомату, мобілізація проводиться виключно для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий критикує нинішню систему мобілізації. За його словами, замість того, щоб мобілізувати 18-річних хлопців, слід більш ефективно використовувати ресурс досвідчених чоловіків. Тільки після вичерпання цього ресурсу можна розглядати питання зниження мобілізаційного віку.