Топ-3 пристроїв, що захистять вашу техніку від перебоїв у мережі: про них повинен знати кожен

Часті відключення електроенергії та коливання напруги можуть призвести до поломки деяких побутових пристроїв. Насамперед під загрозою техніка, що постійно увімкнена в мережу, як то холодильник чи бойлер. Спеціаліст із ремонту побутової техніки розповів, як захистити ці незамінні у господарстві пристрої від стрибків напруги та раптового вимкнення живлення.

Який пристрій ламається найчастіше?

Експерт підкреслив, що в більшості випадків «жертвами» відключень стають холодильники. Вони геть не захищені від імпульсного струму та надто високої напруги. Особливо часто від стрибків напруги страждає європейська техніка, яка зазвичай розрахована на 230 вольт і погано переносить відхилення від цієї норми.

Однак пошкоджень може зазнати й інша техніка в мікропроцесорним управлінням. Адже блоки живлення постійного струму вирізняється своєю вразливістю до будь-яких перебоїв у мережі і можуть згоріти під час раптового увімкнення електроенергії.

Як уникнути поломки?

Одним із найнадійніших та абсолютно безкоштовних способів є вимкнення з мережі усієї техніки перед плановим відключенням світла. Проте це не завжди можливо, навіть якщо ви регулярно перевіряйте графіки відключень і знаєте, коли припиниться енергопостачання.

Завжди може трапитися аварійна ситуація і електроенергію вимкнуть без попередження. Крім того мало хто має можливість постійно бути вдома на випадок відключення та щоразу витягати всі шнури з розеток. В будь-якому випадку додатковий захист вашим побутовим пристроям точно не завадить. Забезпечити такий захист можуть спеціальні стабілізувальні пристрої.

Які пристрої вбережуть техніку від стрибків напруги?

Найоптимальнішим та найбільш економічно вигідним варіантом є реле напруги. Його завдання – вимкнути пристрої з мережі, якщо напруга стане надто низькою або перевищить допустиме значення.

Додатково можна придбати портативний стабілізатор напруги або джерело безперебійного живлення (UPS). Ці пристрої також мають за завдання вирівняти напругу, а UPS додатково може на деякий час забезпечити резервне енергопостачання.

Якщо ж від стрибків напруги потрібно захистити цілу низку пристроїв у всьому будинку, то тут найкращим варіантом стане стаціонарний стабілізатор. З ним ваша техніка просто не помітить жодних перебоїв зі струмом.