500 гривен лучше не брать: украинцев предупредили об угрозе

Несмотря на то, что в последнее время украинцы стали реже сталкиваться с поддельными деньгами, проблема фальшивомонетничества полностью не исчезла. По словам Валерия Строчкова, начальника Департамента денежного обращения Национального банка Украины, поддельные купюры все еще встречаются в обращении.

Определить фальшивку не так просто, как может показаться на первый взгляд. Мошенники научились очень хорошо имитировать защитные элементы банкнот, в том числе и те, которые светятся под ультрафиолетовым светом. Это затрудняет визуальное обнаружение подделок даже для опытных людей.

Детали

Одной из причин распространения фальшивых денег является недостаточное внимание кассиров к проверке купюр. В частности, они не всегда используют специальные приборы, такие как ультрафиолетовые детекторы, что позволяет злоумышленникам легко вводить подделки в оборот.

Представитель Национального банка Украины заверил, что ситуация с подделками гривен является стабильной и контролируемой. То есть, нет никаких критических или непредсказуемых событий, связанных с распространением фальшивых купюр.

Статистика свидетельствует, что наиболее часто подделывают купюры номиналом 500 гривен. Именно такие подделки составляют значительную часть от общего количества выявленных фальшивок и их общей суммы.

Стоит отметить, что наибольший риск получить подделку касается купюр, выпущенных до 2015 года. Именно их мошенники подделывают чаще всего, поскольку они имеют меньшую степень защиты. Поэтому, рассчитываясь купюрами номиналом 500, 200 и 100 гривен, выпущенными до 2015 года, будьте особенно внимательны.

Как распознать фальшивку

Чтобы отличить поддельную купюру от настоящей, следует тщательно осмотреть ее. Обратите внимание на качество бумаги: настоящие банкноты печатаются на специальной бумаге с характерной шероховатостью и рельефом. Также проверьте рельефные изображения на лицевой стороне – они должны четко ощущаться при прощупывании. Не забывайте о водяных знаках и прозрачных элементах, которые видны на просвет.

Для дополнительной проверки наклоните купюру под разными углами. На настоящих банкнотах некоторые элементы изображения меняют цвет или двигаются при изменении угла обзора. Это так называемый кинетический эффект. Например, фоновое изображение может менять направление движения или появляться/исчезать.