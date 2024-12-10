Сделайте это чтобы не потерять SIM карточку: важная новость от Киевстар

10Ваша SIM-карта Киевстар останется активной, если вы будете регулярно ею пользоваться. Для автоматического продления срока действия достаточно совершать звонки, отправлять SMS или пользоваться мобильным интернетом.

Как сообщает Киевстар, продолжительность автоматического продления SIM-карты зависит от того, какой тип тарифа вы выбрали. Для абонентов с предоплаченными тарифами срок продления составляет 365 дней, тогда как для абонентов с контрактными тарифами этот срок сокращается до 60 дней.

Чтобы сохранить свою SIM-карту активной, достаточно выполнить одно из следующих действий:

Совершить звонок. Любой звонок, даже продолжительностью в одну секунду, подтвердит вашу активность.

Воспользоваться бесплатными номерами. Звонок на бесплатный номер (например, 0800…) также считается действием, подтверждающим использование SIM-карты.

Получить сообщения. Получение SMS от сервисных номеров, таких как 0920003700, подтверждает вашу активность.

Пополнить счет. Даже небольшое пополнение счета продлит срок действия SIM-карты.

Подключить услуги. Оплата любого пакета услуг (минуты, SMS, интернет) также считается подтверждением активности.

Отправить сообщение. Отправка SMS, использование мобильного интернета или USSD-запросов – это простые способы подтвердить использование SIM-карты.

Пользоваться дополнительными услугами. Использование контент-услуг (CPA) также поможет продлить срок действия SIM-карты.

Если абонент в течение определенного периода не совершает звонков, не отправляет SMS и не пользуется другими услугами, оператор может прекратить обслуживание этого номера. Для контрактных тарифов этот период составляет 60 дней, а для предоплаченных – 365 дней. По истечении этого срока SIM-карта будет заблокирована.

Для того, чтобы получить подробную информацию о дате активации и сроке действия своего мобильного номера, абонент может воспользоваться мобильным приложением «Мой Киевстар». В разделе «Обзор/Дополнительная информация» вы найдете всю необходимую информацию. Также можно отправить USSD-запрос на соответствующий короткий номер.